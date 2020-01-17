Екатерина Климова втайне от детей стирает кружевное белье

Российская актриса Екатерина Климова призналась, что стирает свое кружевное белье тайком от детей. Знаменитость полагает, если они увидят ее за этим процессом, то подумают, что 41-летняя мама продолжает флиртовать с мужчинами.

Киноактриса отметила, актерские таланты до сих пор помогают ей флиртовать и оставаться в тонусе. Хотя с возрастом методы меняются, и застенчивая юность уступает опытной зрелости. Сейчас Екатерина Климова опасается, что в таком возрасте ее бурная личная жизнь может вызвать неоднозначную реакцию, поэтому она старается не давать об этом поводов даже своим детям.

У Екатерины Климовой — четыре ребенка от трех разных браков: две дочери и два сына. Актриса рада, что у всех ее детей есть отцы, при этом она не запрещает им их навещать, когда у них появляется такая возможность.

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Последнее: Российская актриса Екатерина Климова призналась, что стирает свое кружевное белье тайком от детей. Знаменитость полагает, если они увидят ее за этим процессом, то подумают, что 41-летняя мама продолжает флиртовать с мужчинами. Киноактриса отметила, актерские таланты до сих пор помогают ей флиртовать и оставаться в тонусе. Хотя с возрастом методы меняются, и застенчивая юность уступает опытной […]