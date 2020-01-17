Екатерина Климова втайне от детей стирает кружевное белье

17.01.2020, 12:21, Разное

Российская актриса Екатерина Климова призналась, что стирает свое кружевное белье тайком от детей. Знаменитость полагает, если они увидят ее за этим процессом, то подумают, что 41-летняя мама продолжает флиртовать с мужчинами.
Киноактриса отметила, актерские таланты до сих пор помогают ей флиртовать и оставаться в тонусе. Хотя с возрастом методы меняются, и застенчивая юность уступает опытной зрелости. Сейчас Екатерина Климова опасается, что в таком возрасте ее бурная личная жизнь может вызвать неоднозначную реакцию, поэтому она старается не давать об этом поводов даже своим детям.

У Екатерины Климовой — четыре ребенка от трех разных браков: две дочери и два сына. Актриса рада, что у всех ее детей есть отцы, при этом она не запрещает им их навещать, когда у них появляется такая возможность.



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Последнее: Российская актриса Екатерина Климова призналась, что стирает свое кружевное белье тайком от детей. Знаменитость полагает, если они увидят ее за этим процессом, то подумают, что 41-летняя мама продолжает флиртовать с мужчинами. Киноактриса отметила, актерские таланты до сих пор помогают ей флиртовать и оставаться в тонусе. Хотя с возрастом методы меняются, и застенчивая юность уступает опытной […]

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