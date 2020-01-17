В Омске 2 школьницы работали в борделе

В Омске мужчиной и женщиной был организован бордель, в который они вовлекли 15 девушек. Среди них присутствовали 2 школьницы.

В правоохранительных органах города завершили расследование уголовного дела в отношении 4-х местных жителей. Каждый из них обвиняется в зависимости от роли в совершенных преступлениях, о чем рассказали в пресс-службе. Согласно информации следствия, в 2016-2018 годах 22-летний россиянин со своими приятелями, в числе которых была 25-летняя жительница Омска, организовали бордель. К занятиям проституцией они также привлекали несовершеннолетних школьниц.

Кроме указанных преступлений, подозреваемые осуществили 3 разбойные нападения и похитили друга одной из девушек, чтобы оказывать на него психологическое давление. Обвиняемые частично признали свою вину. Во время следствия были собраны объективные улики, за счет которых по делу утвердили обвинительное заключение. Сейчас материалы находятся на рассмотрении в районном суде города.

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