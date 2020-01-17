Генпрокуратура предложила снести китайские турбазы на Байкале

Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале, сообщила старший прокурор профильного управления надзорного ведомства Оксана Галанова.
Неоднозначная ситуация, в частности, сложилась в районе поселка Листвянка (Иркутская область). Жители обеспокоены тем, что китайские бизнесмены строят на берегу туристические базы для своих соотечественников, а затем планируют открыть и полноценные гостиницы. В конце концов, против главы местного муниципалитета, выдавшего разрешение на строительство, возбудили уголовное дело о превышении полномочий.
«Мы бы хотели для жителей особых природных зон на территории национальных парков предусмотреть несколько изменений. Во-первых, это актуальный для Байкала снос китайских турбаз. Мы бы хотели предусмотреть законодательный запрет на использование территорий национальных парков для иностранных граждан и для юридических лиц, находящихся под контролем иностранного инвестора», – передает РИА «Новости» слова Галановой на заседании Совета Федерации.
Прокуратура также предложила ввести в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» пункт о прекращении права собственности «в случае нарушений природоохранных требований».
В целом, по словам Галановой, в сфере защиты природных территорий РФ существуют «колоссальные проблемы».
Напомним, еще в апреле 2018 года газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев».
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