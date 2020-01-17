Как живет новый премьер-министр России Михаил Мишустин

17.01.2020, 12:18, Разное

Михаил Мишустин родился в марте 1966 года в Москве. В 17 лет
поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института
(«Станкин»), но затем перевелся на дневную
форму. Благодаря учебе в этом вузе смог избежать призыва в армию.

Отец нового премьер-министра Владимир Моисеевич родом из
Белоруссии. Работал в «Аэрофлоте» и службе безопасности Шереметьево.
Мать – из Архангельской области, трудилась медработником. Михаил Мишустин женат,
воспитывает троих детей.

За свою карьеру новоявленный премьер-министр успел побывать
заместителем министра по налогам и сборам, главой Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости. Руководил особыми экономическими зонами, в 2009
году вошел в президентский кадровый резерв, в следующем году стал главой
Федеральной налоговой службы.

Мишустин активно внедрял новейшие технологии и электронные
сервисы в работу ФНС. Впрочем, даже самая инновационная система может дать
сбой. В 2011 году управление Федеральной налоговой службы по Москве вызвало
допрос в качестве свидетеля писателя Василия Аксенова. Проблема в том, что
драматург умер двумя годами ранее. Разгоревшийся скандал вскрыл масштабные
проблемы налоговой системы. Михаил Мишустин лично извинился перед вдовой и
близкими писателя, сославшись на технические ошибки.

В 2003 году Михаил Мишустин защитил кандидатскую
диссертацию, спустя семь лет стал доктором наук. Темой его диссертации была
«Стратегия формирования имущественного налогообложения в России». За авторством
премьер-министра России были опубликованы три монографии и более 40 научных
статей. Под редакцией теперь уже бывшего главы ФНС был издан учебник «Налоги и
налоговое администрирование».

За последние десять лет чета Мишустиных заработала почти
полмиллиарда рублей, из них 800 миллионов – супруга премьер-министра. В
декларации семья указывает 140-метровую квартиру и жилой дом площадью около 800
квадратных метров.

Михаил Мишустин увлекается спортом, вместе с президентом
Владимиром Путиным играет в Ночной хоккейной лиге. Также занимается плаванием.

Талантливый человек – талантлив во всем. Новый глава
правительства играет на рояле, сочиняет частушки и эпиграммы. Михаил Мишустин
написал музыку для двух песен Григория Лепса – «Настоящая женщина» и
«Зола».

Михаил Мишустин имеет почетные награды. Во время работы на должности
главы ФНС он был удостоен Ордена Почета, Ордена «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, а также Почетной грамотой президента России.



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