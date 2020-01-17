Как живет новый премьер-министр России Михаил Мишустин

Михаил Мишустин родился в марте 1966 года в Москве. В 17 лет

поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института

(«Станкин»), но затем перевелся на дневную

форму. Благодаря учебе в этом вузе смог избежать призыва в армию.

Отец нового премьер-министра Владимир Моисеевич родом из

Белоруссии. Работал в «Аэрофлоте» и службе безопасности Шереметьево.

Мать – из Архангельской области, трудилась медработником. Михаил Мишустин женат,

воспитывает троих детей.

За свою карьеру новоявленный премьер-министр успел побывать

заместителем министра по налогам и сборам, главой Федерального агентства

кадастра объектов недвижимости. Руководил особыми экономическими зонами, в 2009

году вошел в президентский кадровый резерв, в следующем году стал главой

Федеральной налоговой службы.

Мишустин активно внедрял новейшие технологии и электронные

сервисы в работу ФНС. Впрочем, даже самая инновационная система может дать

сбой. В 2011 году управление Федеральной налоговой службы по Москве вызвало

допрос в качестве свидетеля писателя Василия Аксенова. Проблема в том, что

драматург умер двумя годами ранее. Разгоревшийся скандал вскрыл масштабные

проблемы налоговой системы. Михаил Мишустин лично извинился перед вдовой и

близкими писателя, сославшись на технические ошибки.

В 2003 году Михаил Мишустин защитил кандидатскую

диссертацию, спустя семь лет стал доктором наук. Темой его диссертации была

«Стратегия формирования имущественного налогообложения в России». За авторством

премьер-министра России были опубликованы три монографии и более 40 научных

статей. Под редакцией теперь уже бывшего главы ФНС был издан учебник «Налоги и

налоговое администрирование».

За последние десять лет чета Мишустиных заработала почти

полмиллиарда рублей, из них 800 миллионов – супруга премьер-министра. В

декларации семья указывает 140-метровую квартиру и жилой дом площадью около 800

квадратных метров.

Михаил Мишустин увлекается спортом, вместе с президентом

Владимиром Путиным играет в Ночной хоккейной лиге. Также занимается плаванием.

Талантливый человек – талантлив во всем. Новый глава

правительства играет на рояле, сочиняет частушки и эпиграммы. Михаил Мишустин

написал музыку для двух песен Григория Лепса – «Настоящая женщина» и

«Зола».

Михаил Мишустин имеет почетные награды. Во время работы на должности

главы ФНС он был удостоен Ордена Почета, Ордена «За заслуги перед Отечеством»

IV степени, а также Почетной грамотой президента России.

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