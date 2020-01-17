Уровень рождаемости в Китае достиг самого низкого уровня с 1949 года

Исследователи отмечают низкий уровень рождаемости в Поднебесной, что должно привести к уменьшение количества рабочей силы на 23% уже к 2050 году, а это, в свою очередь, негативно отразится на темпах роста китайской экономики, сообщается в статье на портале Medicalxpress.com.

Рождаемость в Китае падает, несмотря на политику властей Поднебесной, которая разрешает теперь рожать двух детей вместо устоявшего правила «одна семья – один ребенок». В 2019 году уровень рождаемости был зафиксирован на самом низком с 1949 года уровне – всего в прошлом году в Китае на свет появилось 14,65 миллиона детей. Для сравнения в 2018 году родилось 15,23 миллиона детей и 17,23 миллиона в 2017 году, что также указывает на явный нисходящий тренд. Несмотря на это общая численность населения Поднебесной увеличилась до 1,4 миллиарда человек против 1,3 ранее (на 4,67 миллиона человек только за последний год).

Однако есть место и для тревоги – жители Китая не торопятся заводить второго ребенка, поскольку этому мешает рост стоимость жизни, что уже начинает негативно сказывается на количестве трудоспособного населения в стареющей стране. Так, только за прошедший год численность трудоспособных людей возрастной категории 16-59 лет упала почти на 1 миллион человек – с 897,3 до 896,4 миллиона. Такая отрицательная динамика наблюдается уже восьмой год подряд и ряд аналитиков предсказывает Китаю сокращение численности рабочей силы на 23% уже к 2050 году.

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Последнее: Исследователи отмечают низкий уровень рождаемости в Поднебесной, что должно привести к уменьшение количества рабочей силы на 23% уже к 2050 году, а это, в свою очередь, негативно отразится на темпах роста китайской экономики, сообщается в статье на портале Medicalxpress.com. Рождаемость в Китае падает, несмотря на политику властей Поднебесной, которая разрешает теперь рожать двух детей вместо […]