Лавров оценил риски размещения ударных ракет США в Японии

Москва не подозревает Токио в вынашивании злых умыслов против России, но не может не учитывать размещение ударных вооружений США у своих границ, сообщил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

Речь идет об установках Aegis ashore, которые были испытаны США для запуска ракет, ранее запрещенных договором РСМД.

«Размещаются в Японии закупаемые у США пусковые установки для противоракет, те самые пусковые установки, которые Соединенными Штатами уже были испытаны не только для запуска противоракет, но и для запуска ударных крылатых ракет. То есть это уже оружие, которое было запрещено договором о ракетах средней и меньшей дальности, пока он действовал, пока американцы его не сломали. Это уже возможность для ударных вооружений вблизи наших границ. Конечно, мы должны это принимать во внимание», – сообщил он, передает РИА «Новости».

При этом министр подчеркнул, что у Москвы нет подозрений в том, что японское руководство, японская политическая элита вынашивает какие-то злые умыслы в отношении России, но Москва обеспокоена возможностью размещения в Японии пусковых установок Aegis ashore.

«Нам, конечно же, не хочется, чтобы с территории нашего доброго соседа, каким мы считаем Японию, исходила угроза РФ. Да, действительно, озабоченности у нас есть, они сформулированы, они обсуждаются и в рамках диалога по линии заместителей министров иностранных дел, и в рамках диалога на уровне секретарей советов безопасности», – сообщил Лавров.

Он также отметил, что последняя встреча по стратегической стабильности между дипломатами США и РФ в Вене не позволила сторонам достичь впечатляющих результатов, но диалог продолжается.

«Мы будем твердо добиваться, чтобы наш мир не остался без договоренностей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные, вопросы нераспространения оружия массового уничтожения», – заверил глава российского дипведомства.

Между тем ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Япония не убедила Россию, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны страны.

Напомним, в 2017 году Япония приняла решение разместить на своей территории два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, которые должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Москва отреагировала на это решение негативно, однако власти Японии уверяют, что угрозы для РФ нет. В декабре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров проводил по этой теме переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты выявили возбудителя дизентерии у госпитализированных с острой кишечной инфекцией после отравления питьевой водой в городе Кизляр, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что сейчас среди населения Кизляра зарегистрировано 124 случая заболевания острой кишечной инфекцией, 64 заболевших – дети до 17 лет. «По результатам лабораторных исследований материала от больных, выделены бактерии рода шигеллы […]