Массовое ДТП в Адыгее: из-за столкновения 20 машин погибли двое людей

17.01.2020, 12:05, Разное

На федеральной трассе М-4 «Дон» около города Адыгейск произошла массовая дорожная авария. По предварительным данным, столкнулись от 20 до 25 машин, сообщает RT.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Адыгее, в результате катастрофы погибли двое и пострадали пятеро человек. Движение по автомагистрали было затруднено, пишет РИА «Новости». Причиной аварии, предположительно, стали гололедица и плохая видимость: над дорогой навис густой туман. 



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