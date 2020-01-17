Массовое ДТП в Адыгее: из-за столкновения 20 машин погибли двое людей

На федеральной трассе М-4 «Дон» около города Адыгейск произошла массовая дорожная авария. По предварительным данным, столкнулись от 20 до 25 машин, сообщает RT.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Адыгее, в результате катастрофы погибли двое и пострадали пятеро человек. Движение по автомагистрали было затруднено, пишет РИА «Новости». Причиной аварии, предположительно, стали гололедица и плохая видимость: над дорогой навис густой туман.

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