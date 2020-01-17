Лавров раскритиковал США за злоупотребления из-за штаб-квартиры ООН на своей территории

Соединенные Штаты откровенно злоупотребляют привилегий страны, на территории которой расположена штаб-квартира ООН, сообщил врио министра иностранных дел Сергей Лавров.

«В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегией страны, где располагается штаб-квартира ООН», – приводит его слова РИА «Новости».

На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, Лавров отметил, что Вашингтон по своему усмотрению в нарушение международного права отказывает представителям неугодных государств в возможностях участвовать в мероприятиях на ооновской площадке.

«Это и есть новые правила в очередном обличии», – резюмировал Лавров.

Напомним, российские дипломаты неоднократно были вынуждены отказываться от участия в мероприятиях ООН из-за проблем с получением американской визы. Возникали такие проблемы и у других стран, в частности, у Ирана.

ООН призывала Соединенные Штаты выполнять визовые обязательства страны пребывания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.

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