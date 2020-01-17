Эксперт: Путин представил историю нашего общего будущего

Главный вызов, на который отвечают предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию России, – это чаяния самих граждан, сообщил директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Не секрет, что с определенного момента граждане начали предъявлять более серьезный запрос на политическое участие. (…) Люди хотят участвовать в публичной жизни, но существующая политическая система, принципы которой закладывались в 90-х под требование максимального недопуска масс к политике, очевидно устарела», – говорится в статье Данилина, опубликованной в «Комсомольской правде».

«Теперь граждане получают возможность голосовать на выборах в Госдуму не просто за красивые партийные бренды и прекрасные популистские лозунги «за все хорошее». Партии просто вынуждены будут предлагать избирателю не просто список «хороших людей и верных сторонников», а конкретных людей на конкретные должности в правительство (или «теневой кабинет») во главе с потенциальным премьером. И придется уже рассказывать о настоящем плане преобразований, а не обещать «каждой бабе по мужику», – отметил политолог.

По его словам, теперь избиратель будет выбирать «не просто Госдуму, а фактически премьера с его кабинетом». «Это очевидно соответствует запросу граждан на большее участие в политике и дает им такую возможность. К тому же наш избиратель стал разборчивым и больше не покупается на откровенный популизм и не выбирает откровенных иностранных агентов (тм), как это бывало лет 20 назад», – пишет Данилин.

«Но главное предложение президента для региональной политики было другое. Это повышение статуса Госсовета за счет его включения в текст основного закона. Формат Госсовета серьезно изменился за последние пару лет. (…) В целом обществу был предъявлен новый облик главы региона и новый способ коммуникации местных властей с гражданами. Это было еще одним ответом на запрос граждан на политику и политиков нового типа – более открытых, не напоминающих типичного черствого бюрократа», – говорится в статье.

«Предложения президента, фактически конституционная реформа позволяют назвать Послание-2020 «историческим». Эти предложения переформатируют всю политическую систему, обновляя ее облик на ближайшие годы, если не десятилетия. Нам предъявлен проект будущего нашей политической системы, новый ее дизайн. Так что живая история, свидетелями которой мы стали, – это история нашего общего будущего», – резюмировал Данилин.

Напомним, Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предложенной Путиным политической реформе, а также рассказывала о том, как менялась Конституция России.





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