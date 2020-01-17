Сын Зверева передумал судиться с отцом из-за квартиры в центре Москвы

Сын Сергея Зверева пояснил журналистам, что не станет судиться с отцом. Ранее молодой человек жаловался на плохое обеспечение со стороны шоумена и хотел стать владельцем его квартиры в центре Москвы.

Эпатажный стилист воспитал взрослого приемного наследника, отношения с которым в последние годы совсем не складываются. Некоторое время назад Зверев-младший пригрозил родителю обратиться в суд. Одной из главных причин конфликтов родственников стала личная жизнь сына знаменитости. Парикмахер выступал против его свадьбы, однако парень его не послушал. В итоге между близкими людьми появились недопонимания. Наследник представителя шоу-бизнеса не хотел с ним общаться, но от финансовой помощи не отказывался.

Тем не менее, пока что Сергей Зверев-младший формально отказался от претензий к шоумену. Ранее он собирался подать на отца в суд, чтобы получить престижную квартиру в центре Москвы. Несмотря на это, члены семьи до сих пор не разговаривают друг с другом. «Мы с отцом так и не наладили отношения. Не звоним друг другу и не виделись уже сто лет», — отметил молодой человек.

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