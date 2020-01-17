Катерина Шпица ответила на критику за фото с арбузом между ног

17.01.2020, 12:04, Разное

На днях подписчики Катерины Шпицы в Instagram осудили ее за фото с арбузом между ног. Актриса решила ответить на критику другим откровенным кадром.
Знаменитость неделю отдыхала на курорте Фукуок во Вьетнаме и делилась с поклонниками различными сюжетами. Вот только одна из публикаций вызвала у публики море отрицательных эмоций. В кадре Катерина Шпица запечатлена с арбузом между ног. В подписи к посту артистка описала свои впечатления и настроение, однако интернет-пользователи сочли фото слишком вульгарным. Многие заподозрили, что звезда телеэкранов им на что-то намекала. Вскоре критике подвергся ролик, на котором актриса позировала в купальнике на пляже. Некоторые фолловеры назвали кумира «бревном» и заявили, что там нечем хвастаться.

Шпица ответила на подобные комментарии, но больше всего ее удивили слова про арбуз. «Есть те, кому в Instagram реально интересны тексты, в которых можно увидеть личность автора, те, кто черпает тут знания, мотивацию и вдохновение», — отметила артистка. Также она добавила, что в мире немало и тех, кто из-за своего «никчемного существования» вымещает злость на других. Все-таки нашлись и преданные фанаты знаменитости, которые ее поддержали.



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