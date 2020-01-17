Захарова пошутила в связи с решением украинского премьера уйти в отставку

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сыронизировала, комментируя сообщение о решении украинского премьера Алексея Гончарука покинуть свой пост.

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ». Вместе во всем», – написала Захарова в Facebook, комментируя сообщения о том, что Гончарук подал в отставку с поста премьер-министра Украины.

Заявление об отставке Гончарук сделал через день после отставки российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

Между тем, киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему Владимир Зеленский не уволит Гончарука.

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