Власти Москвы объяснили выход на улицы снегоуборочной техники

17.01.2020, 11:58, Новости дня

Руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин объяснил появившееся в Сети видео, на котором на улицах Москвы в бесснежную погоду работает снегоуборочная машина.

По словам Орешкина, спецтехника используется в столице не только во время сильных снегопадов, но также и для уборки небольшого количества снега или снежной жижи.

«Если внимательно посмотреть это видео, можно заметить, что на рабочей поверхности техники есть снег. Он был собран с лотковой зоны дороги, его никто туда не насыпал лопатой», – передает РИА «Новости» слова Орешкина.

Он объяснил, что машина собрала снег там, где он был, после чего направилась к следующему участку уборки для завершения своего маршрута, «проехала еще немного, где и была снята пользователем соцсетей».

Орешкин добавил, что «от уборки дополнительных 500 метров хуже и грязнее в Москве точно не будет».

Напомним, ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что рекорд тепла 95-летней давности был побит в Москве в четверг.



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