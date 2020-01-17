В Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»

Правоохранители задержали в Москве семерых членов незарегистрированной секты «бога Кузи». Их подозревают в хищении 15 миллионов рублей, сообщает RT.

Представители МВД России напомнили, что в 2017 году было завершено уголовное расследование деятельности секты, члены которой посягали на личность, права и здоровье граждан, передает ТАСС. Лидер псевдорелигиозной группы – Андрей Попов – летом 2018 года был приговорен к пяти годам лишения свободы. Его подопечные выманивали у людей деньги под предлогом проведения обрядов и сбора средств на строительство храмов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: видео Видео: EminemMusic / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»