Лидер чемпионата Турции приостановил контракт с экс-игроком сборной Украины из-за травмы

17.01.2020, 11:54, Новости дня

Турецкий клуб «Сивасспор» приостановил контракт с украинским полузащитником Сергеем Рыбалкой из-за травмы игрока, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт украинца приостановлен до июня этого года и вновь вступит в силу с сезона 2020/21.

Рыбалка перешел в «Сивасспор» в сентябре 2017 года. До этого полузащитник выступал за киевское «Динамо» и чешский «Слован».

В период с 2015-го по 2016 год Рыбалка сыграл девять поединков за сборную Украины.

По данным ресурса Transfermarkt, контракт украинского игрока с турецким клубом действует до лета 2021 года. В текущем сезоне Рыбалка провел три игры за «Сивасспор».

В последний раз украинец выходил на поле 1 сентября прошлого года. В ноябре 2019-го Рыбалка перенес операцию на колене.

«Сивасспор» после 17 туров чемпионата Турции занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги и имеет в активе 37 очков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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