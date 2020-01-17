«Авантюра чистой воды и просто преступление!» Чапкис рассказал, как мошенники используют его в рекламе средства для потенции

После того, как известный украинский хореограф Григорий Чапкис в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал о своей личной жизни с молодой возлюбленной, в интернете появились поддельные интервью, в которых он якобы рекламирует средства для очистки сосудов и улучшения потенции. Об этом артист сообщил в комментарии изданию «ГОРДОН».

«Мне начали звонить знакомые и незнакомые люди, расспрашивать, что за препарат, как действует. Я сразу и не понимал, о чем идет речь, а люди лишь удивлялись, что я ничего не могу им объяснить. Оказывается, в интернете идет активная рекламная кампания, где я якобы рекламирую препарат для потенции. Начал искать. Тогда я и увидел эти фальшивые интервью. В последнее время я давал интервью только программам «В гостях у Дмитрия Гордона» и «Жизнь известных людей». Мошенники взяли части этих интервью и дополнили их рассказами о своем препарате от моего имени. Я хочу, чтобы все знали: я об этом средстве ничего не знаю и никогда его не принимал. А эти интервью – афера», – сказал собеседник.

По словам артиста, ему официально не предлагали участвовать в рекламе лекарственных средств. Его имя используют незаконно.

«Ко мне никто никогда не обращался с предложением об участии в такой рекламной кампании. Я никакого разрешения на использование своего имени не давал. А потом – почитайте эти дурацкие вопросы и ответы! Я бы никогда такого не сказал», – отметил Чапкис.

Фейковые интервью Чапкиса. Скриншот: Gordonua.com

Артист рассказал, что вместе с друзьями провел небольшое расследование, чтобы узнать, как работает схема продажи средства.

«Я попросил своего знакомого сделать заказ на этом сайте. Устроено все так: человек регистрируется на сайте и оставляет свой номер телефона. Ему перезванивает женщина, которая представляется доктором, и убеждает купить пилюли. Реклама утверждает, что купить можно всего за одну гривну, но оказывается, нужно заказать курс лечения или как минимум две упаковки. Чтобы одну из них получить за одну гривну. А это стоит 800 гривен. Это авантюра чистой воды и просто преступление. Они же травят людей! Нарушают не только мои права, но и права сотен тысяч людей, которых обманывают», – возмутился хореограф.

Артист подчеркнул, что готов отстаивать свои права, просит всех людей внимательно относиться к рекламе в интернете и не доверять информации из непроверенных источников.

89-летний украинский хореограф Григорий Чапкис в интервью основателю проекта «ГОРДОН» Дмитрию Гордону в программе «В гостях у Дмитрия Гордона» рассказал, что с появлением в его жизни 38-летней Людмилы у него начался новый этап. «Я встретил женщину совершенно случайно, когда уже махнул на себя рукой, когда думал, что умираю», – признался Чапкис.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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