Бывший директор GR-коммуникаций Atlas Weekend Санченко принес присягу нардепа

17 января во время заседания парламента бывший директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко принес присягу народного депутата от «Слуги народа», передает корреспондент издания «ГОРДОН».

В парламенте Санченко занял место по списку партии «Слуга народа» нардепа Ирины Венедиктовой, которая сложила полномочия в связи с назначением на должность временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований Украины.

На своей странице в Facebook Санченко рассказал, что на новой работе планирует, в частности, заниматься молодежной политикой, ночной экономикой и социальным предпринимательством.

Друзі, від сьогодні я – народний депутат України.В цьому відео розповідаю про напрямки, якими планую займатись. Буде багато цікавої роботи, і тому мені потрібні класні професійні люди в команду.Анкета в першому коменті. Певно, в людей виникнуть запитання «Хто я?» та «Який я?». Тож запускаю активність #ЗнаюСанченка, в якій прошу вас, ДРУЗІ, написати історію чи замітку з даним хештегом, які даватимуть відповідь на ці запитання. Posted by Oleksandr Sanchenko on Reede, 17. jaanuar 2020

На сайте Центральной избирательной комиссии указано, что Санченко был №137 в партийном списке «Слуги народа» на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.

До 16 января 2020 года Санченко был директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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