Анонсировано производство спортивного пистолета на базе «Удава»

Тактико-техническое задание на разработку 9х19-мм спортивного пистолета «Аспид» на базе «Удава» утверждено, его производство начнется в 2021 году, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Ростех начнет производство спортивного пистолета на базе «Удава» в 2021 году», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что ресурс работы «Аспида» составит 25 тыс. выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность его эксплуатации в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов.

«На данный момент завершается этап разработки технического проекта, и уже сейчас можно сказать, что «Аспид» станет одним из лучших в классе спортивного оружия калибра 9х19 мм», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Новый спортивный пистолет разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов. Кроме того, облегченный «Аспид» получит крепления для коллиматорного прицела. Серийный «Аспид» кроме того оснащен планкой Пикатинни и магазином на 18 патронов.

Все модификации получат специальные накладки на рукоятку пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку стрелка. Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов.

Напомним, 9 января в Минобороны сообщили, что партия из 50 новейших пистолетных комплексов «Удав» будет передана ведомству от предприятия-изготовителя в этом году.





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