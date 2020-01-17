Мнение: Отечественная оборонка — внешний лоск или реальная сила?

Военные специалисты — о проблемах отрасли

По репортажам с различных парадов, аэрокосмических салонов, из информационных программ телеканала «Звезда», трансляций танковых биатлонов, вручений премий «Армия России» может сложиться впечатление о некой «бравурной непобедимости» наших ВС. Всё так же живо ощущение, что всё в нашей армии в полном порядке, «броня крепка и танки наши быстры». И что всё это, как говаривают в СМИ, благодаря «чуткому и грамотному руководству лично С.К. Шойгу».

Российская армия

Статью надо считать оценочным суждением. Конечно же, мы не обладаем всей полнотой информации: не провели специальных исследований, не объездили все гарнизоны, конструкторские бюро, заводы; не поговорили со специалистами всех областей. Даже не всё изложенное мы сможем доказать документально.

Но мы являемся действующими сотрудниками оборонных предприятий, работаем в системе военно-технического сотрудничества, взаимодействуем с представителями других предприятий в рамках бесконечных совещаний, рабочих групп и межправительственных комиссий (МПК), а, следовательно, владеем информацией о проблемах оборонки в целом и оперируем известными нам примерами и фактами из жизни.

По состоянию на конец 2019-начало 2020 года сложилась ситуация «двух реальностей» в системе отечественного оборонно-промышленного комплекса. Первая реальность транслируется пропагандистской машиной действующей власти. В основном это «парадная часть». То, что нам надо видеть.

Если же спуститься на землю и посмотреть на реальное положение вещей, то картина не всегда такая уж радужная.

Рассказывать о технических преимуществах и недостатках новейших перспективных образцов вооружения в данной статье не имеет смысла. О них уже высказались и различные специалисты-аналитики, и представители Министерства обороны (например, в 2018 году вице-премьер Ю. Борисов высказался, что танк Т-14 «Армата» слишком дорог и Министерство обороны РФ не собирается их массово закупать), и оппозиционеры, и «охранители». Кому надо – легко может найти устраивающую его информацию в сети.

Российский танк Т-14 — «Армата»

Тем более, что мнения здесь иногда диаметрально противоположные, а зачастую с течением времени меняются с плюса на минус у одних и тех же специалистов. Достаточно вспомнить эпопею с закупкой кораблей-вертолётоносцев «Мистраль», которые сначала были «просто жизненно необходимыми», а когда французы их не отдали, стали «никому не нужными».

Просматривая репортажи из Сирии, мы часто слышим восторженные возгласы ведущих по поводу работы нашей техники. Про аварии, катастрофы и другие чрезвычайные происшествия (ЧП) вспоминают редко, хотя можно привести много примеров, сбрасывающих розовые очки.

На ум сразу приходит история с палубной авиацией — катастрофы нескольких самолетов, базировавшихся на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Сам крейсер, выделяющий огромные клубы черного дыма, вызвал немало усмешек недоброжелателей в ходе турне к берегам Сирии. Если обратиться к истории корабля, являющегося единственным российским авианосцем, то можно обратить внимание, что он находится в состоянии вечного ремонта/модернизации.

Пожар на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

Стоящие на вооружении войск ПВО Сирии комплексы отечественного производства (в т.ч. и «Панцирь»), получают информацию от российского контингента о потенциальных воздушных целях, однако регулярные налеты Израиля показывают проницаемость воздушного щита.

Но на вооружении ВС РФ имеется не только «новейшие и перспективные» модели, но и значительное количество проверенных опытом многолетней эксплуатации, надёжных, неприхотливых в эксплуатации образцов техники. Без них никак.

Например, чтобы «что-то куда-то полетело», это «что-то» надо заправить топливом, воздухом, постоянно обслуживать, периодически выявлять и (что чрезвычайно важно) быстро устранять неисправности, пополнять запасными частями, инструментом и принадлежностями, вовремя проводить различного объёма регламентные обслуживания и ремонты.

Итак, грубо говоря, к истребителю 5-го поколения на стоянке цепляются те же источники постоянного и переменного напряжения, маслозаправщики, топливозаправщики, воздухозаправщики и другие аэродромные подвижные и стационарные агрегаты, что и к истребителю 4-го, а то и 3-го поколения. Это в различной мере относится и к воздушно-космическим силам (ВКС), и к ракетным войскам стратегического назначения (РВСН), и к военно-морскому флоту (ВМФ), и к сухопутным войскам. В подавляющем большинстве эти системы и агрегаты разработаны и изготовлены в СССР, базируются на шасси типа ЗиЛ-131, Урал-375 (4320), КамАЗ-4310, МАЗ-537 и сконструированы на элементной базе СССР.

Истребитель 5-го поколения СУ-57

Надо ли напоминать, что ЗиЛ уже нет, как и многих других заводов, производящих генераторы, приборы, датчики, предохранители и проч., а Минский автомобильный завод (МАЗ), «Азовмаш» и многие другие предприятия вообще оказались в других странах?

Но какая бы надёжность ни была у советской техники, всё имеет свой предел. Советская система эксплуатации вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) подразумевала строгое соблюдение правил и сроков обслуживания, соблюдение межремонтных сроков, своевременность пополнения комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП). Для решения этих задач в состав Министерства обороны входили научно-исследовательские институты (НИИ), конструкторские бюро (КБ), заводы, войсковые ремонтные органы. Всё это обеспечивалось плановой экономикой, когда все заводы имели ежегодные задания на выпуск необходимой продукции, поддерживали требуемый уровень производственных мощностей и не имели право снимать что-то с производства без согласования с разработчиками и Министерством обороны.

Тут, конечно, были определённые минусы, когда большое количество трудовых и материальных ресурсов уходило на «оборонку», а предприятия должны были выбрать все полагающиеся им лимиты снабжения независимо от реальной потребности. Но хуже ли это того, что у тебя сейчас вообще нет никаких запасных частей, а заводы при нестабильной загрузке вынуждены заниматься непрофильными работами, вынуждены сокращать расходы (естественно, прежде всего, расходы на заработную плату) и в итоге вообще теряют целые технологии?

Российская армия в Сирии

14.10.2008 г. Он официально объявил о начале реформы ВС РФ, одним из направлений которой был перевод на аутсорсинг системы обеспечения и обслуживания ВС России.

Если кто-то думает, что аутсорсинг затронул только уборку помещений, стирку и приготовление пищи, то он заблуждается. Вот уже много лет сезонным обслуживанием, регламентными работами, текущим и средним ремонтом занимаются коммерческие предприятия. Под аутсорсинг были уничтожены и войсковые ремонтные органы (однако ходят слухи, что их будут возрождать).

Чёткой организации работы практически не добиться. Войсковые части разбросаны по всей стране, и держать на балансе предприятий бригады специалистов в каждой части никто не может и не будет. Поэтому техническое обслуживание и текущий ремонт техники теперь проводится по руководящим документам – «в соответствии с графиком», а фактически — «когда у военных есть окно».

Присяга в российской армии с участием священнослужителей

Возможно ли в таких условиях добиться требуемого качества вооружений и военной техники (ВиВТ) и уровня боеготовности? Руководство Министерства обороны, по-видимому, считает, что да.

А на деле получается ситуация, когда из-за, условно, «лопнувшего шланга» в войсковой части, дислоцированной в каком-нибудь Хабаровске, вызывают ремонтников из Воронежа. А в этом Воронеже нет этого шланга «здесь и сейчас». Его надо купить в Ленобласти через конкурсные процедуры. А бывают и более сложные случаи: выход из строя приборов, блоков, сложных комплектующих изделий. Устранение неисправностей растягивается на месяцы.

А в это время техника стоит неисправная. А «если завтра война, если завтра в поход»?

Аутсорсинг питания в российской армии

Перед поставкой продукции военного назначения необходимо выпустить распорядительный документ в зависимости от ситуации (Президента / Правительства / Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Указанный документ должен пройти согласование с основными органами исполнительной власти, в т.ч. с Министерством иностранных дел, Минобороны, Федеральной службой безопасности и Службой внешней разведки, которые выдают положительные или отрицательные заключения.

В рамках «грамотной внешней политики» можно вспомнить применение Азербайджаном большого количества нашего вооружения против армянских военнослужащих в ходе последнего обострения в Нагорном Карабахе.

Армения – наш союзник по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В случае начала полномасштабного конфликта с Азербайджаном мы будем вынуждены либо выступить на стороне Армении и пострадать от собственного оружия, либо позорно наблюдать за происходящим со стороны.

Азербайджан использовал против Армении РСЗО «Смерч»

Правду говорили классики про погоню капиталиста за прибылью. Деньги не пахнут.

При этом, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за 2014-2018 гг. экспорт ПВН сократился на 17%. Представители Госкорпорации «Ростех», в свою очередь, отвечают, что там используются неверные методики подсчета. Однако Счетная палата, выявлявшая нарушения в других ведомствах, не проводила проверок входящего в эту госкорпорацию АО «Рособоронэкспорт», которое является единственным государственным посредником, обладающим правом экспорта конечной продукции. О роли этого Акционерного общества мы еще поговорим.

Госкорпорация «Ростех» демонстрирует инновационность на одном из презентационных мероприятий

Из личного опыта можем рассказать, к каким последствиям приводит акционирование предприятий ОПК. Еще 10-15 лет в рамках формы собственности Государственного унитарного предприятия (ГУП) директор назначался на конкурсной основе, и чтобы им стать, претендент должен был проработать длительный срок в должности главного инженера.

После смены формы собственности на акционерное общество решения о назначении принимается акционерами. Теперь руководителями становятся «эффективные» 30-40 летние менеджеры, ни дня не работавшие на производстве, которые сразу же вводят в штат огромное количество замов (известны случаи, где после акционирования стало более 20 заместителей директора против трех-четырех до приватизации). Иногда в работе проявляются интересные ситуации, когда при таком количестве замов не у кого подписать документы – никто не готов взять на себя ответственность. А ведь под каждого зама создается аппарат, выделяется транспорт, снимается дорогое жилье. Все издержки, естественно, ложатся на баланс предприятия. И это мы упомянули только ситуацию на производстве.

Поговорим о системе в целом. В составе структур госкорпораций существуют управляющие компании, холдинги и субхолдинги, объединяющие большое количество предприятий. Не имея производственной базы, указанные структуры управляют денежными потоками и нередко только мешают заводам своими «ценными указаниями». Они, по нашему мнению, являются лишним звеном и висят на шее у производства, получая от подчиненных предприятий доходы по договорам управления. В такой модели не так уж удивительны трагедии вроде случаев с «Курганмашзаводом» или «Калашниковым».

ОАО «Курганмашзавод» находится на грани банкротства

Кстати, раз уж было упомянуто о прибыли и снижении убытков. Противоречия, создаваемые капиталом внутри самой системы, порой трагичны. В рамках реформы вооруженных сил, проведенной широко известным Анатолием Сердюковым в бытность его министром обороны (ныне курирует авиастроение), для сокращения издержек был закрыт ряд военных представительств Министерства обороны (ВП МО РФ) на предприятиях, а в оставшихся значительно сократились штаты. Указанные структуры, помимо контроля качества продукции, проверяют и обоснованность цен на продукцию военного назначения в рамках гособоронзаказа.

А теперь смотрите, что из этого получается. Капиталист во главе завода задирает цену, обоснованность которой стало сложно проверить. Качество ВиВТ тоже страдает. Достаточно вспомнить поездки президента с целью решения ценовых вопросов в ручном режиме несколько лет назад: — Материалы правительства Российской Федерации (страница 5, левая колонка, последний абзац)

Продукция «Уралвагонзавода»

Ну и ещё о влиянии рынка на примере создания и изготовления одного из «опытных перспективных образцов». Индекс изделия, данные о разработчиках и изготовителях по понятным причинам не озвучиваем.

«Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) представляет свою продукцию

Мы знаем, что внутри межправительственных комиссий все участники клянутся друг другу в дружбе и выражают готовность поставлять компоненты, естественно, пытаясь содрать друг с друга три шкуры. Казалось бы, необходимо задуматься о локализации производства. Но нет, пока не случится большой трагедии, исключающей возможность дальнейшего сотрудничества, никто не пошевелится. Так было с Украиной, так продолжается и с рядом других бывших республик.

После введения санкций со стороны стран Запада и разрыва производственных связей с Украиной правительственные СМИ нам сообщают, что по основным направлениям зависимость преодолена.

Что же на самом деле?

Сторожевой фрегат проекта 11356

Подводя итоги, хотим отметить, что это далеко не весь спектр проблем, с которым сталкиваются наши Вооруженные силы и ВПК.

Мы совершенно не раскрыли постоянно снижающийся уровень профессионализма и морально-психологического состояния военнослужащих, инженеров-разработчиков, производственных рабочих и других единиц.

Корвет проекта 20386

Однако даже такой поверхностный анализ позволяет нам сделать вывод о пагубном влиянии капиталистического уклада на российскую армию и военную промышленность, а, следовательно, и на нашу с вами безопасность.

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