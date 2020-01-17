На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову завели новое дело о пропаганде гомосексуализма

17.01.2020, 11:44, Новости дня

Полиция завела еще одно административное дело о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних в отношении ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на ее адвоката Якова Пушкарева.

11 декабря суд оштрафовал Цветкову на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Дело завели из-за ее личной страницы во «ВКонтакте» и пабликов «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+».

Ранее против Цветковой возбудили дело о распространении порнографии из-за паблика «Монологи вагины»с рисунками на тему бодипозитива.

Это не первый раз, когда деятельностью ЛГБТ-активистки интересуются правоохранительные органы. Она руководила молодежной театральной группой «Мерак», которую ей пришлось закрыть из-за давления и травли.

Также Цветкову неоднократно вызывали в полицию из-за бодипозитивного проекта «Женщина не кукла». Ранее на нее написали анонимное заявление о «разжигании ненависти в отношении мужчин и пропаганду нетрадиционных семейных ценностей среди детей».



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