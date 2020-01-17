Эксперт: В Египте призывают ввести войска в Ливию и показать Турции «кузькину мать»

«Турция ущемляет интересы Египта заявлением о вводе войск в Ливию. Египет считает подконтрольную Турции Ливию оплотом террористов, поэтому выступает против этого крайне агрессивно», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, комментируя арест сотрудников турецкого информагентства Anadolu в Каире.

«Отношения Турции и Египта сейчас очень непростые. Это связано не только с борьбой за лидерство, но и с тем, что Анкара сделала ставку в Египте на местных исламистов, – сказал политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. – У Эрдогана был весьма интересный, хитрый и перспективный план. Он пытался использовать «арабскую весну» для того, чтобы снять в ведущих арабских странах местные светские авторитарные власти и подменить их умеренными исламистами».

«Эрдоган, в отличие от некоторых благожелательных идиотов на Западе, понимал, что никакой светской демократии в арабских странах не будет, что будут прямые выборы, и демократия по-арабски будет выглядеть как приход к власти исламистов», – продолжил эксперт.

«Турция была маяком для умеренных исламистов – страной, где умеренные исламисты находились у власти и смогли не просто сохранять власть, но еще и добиться серьезного экономического прогресса. Турция была образцом того, как можно развивать страну, при этом сохраняя у власти политический ислам», – отметил Мирзаян.

Естественно, Турция пользовалась большим авторитетом у исламистов и если бы они пришли к власти в арабских странах – турки фактически контролировали бы ситуацию в регионе. И тем самым подтвердили бы свою роль лидера. Эта система проводилась Эрдоганом и в Сирии, и в Египте, напомнил собеседник.

«Но в Египте не получилось. Да, сначала «Братья мусульмане» пришли к власти во главе с Мухаммедом Мурси. У него были прекрасные отношения с Эрдоганом, Египет помогал Турции в делах Сектора Газа и так далее. А потом, когда египетские военные свергли Мухаммеда Мурси и вернули светский авторитарный строй, отношения с Эрдоганом резко обострились. Египетские военные обвиняли Турцию в том, что Анкара поддерживает террористов и тем самым подрывает безопасность страны. То есть отношения были испорчены совершенно. И не восстановились до сих пор», – отметил Мирзаян.

Сейчас Турция сделала новый агрессивный шаг в отношении интересов Египта – сообщила о вводе войск в Ливию. Ливия – сосед Египта и там считают, что если Турция через свою интервенцию получит под контроль Ливию, то эта страна станет оплотом для «Братьев Мусульман», отметил собеседник.

«Ливия станет безопасным убежищем для них, где они смогут отсиживаться, лечиться, вооружаться, а потом переходить границу и создавать проблемы светскому правительству Египта. То есть Египет считает подконтрольную Турции Ливию оплотом террористов. Поэтому Египет выступает крайне агрессивно против турецкой интервенции, звучат призывы также ввести войска в Ливию и показать туркам «кузькину мать», – рассказал эксперт.

«Так что нынешние обвинения в адрес турецкого информационного агентства Anadolu в поддержке «Братьев мусульман» со стороны МВД Египта – это еще один элемент борьбы. Далее отношения двух стран будут развиваться в зависимости от ситуации в Ливии. Какая-то относительная определенность в этом вопросе может появиться после конференции по Ливии в Берлине 19 января», – резюмировал Геворг Мирзаян.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, сотрудников каирского бюро крупнейшего турецкого информационного агентства Anadolu МВД Египта обвинило в распространении «ложной информации» и связях с террористической организацией «Братья-мусульмане».

Бюро Anadolu в Египте было закрыто в 2013 году «из-за превышения сотрудниками агентства полномочий, данных аккредитацией».

При этом Anadolu сообщило, что во вторник вечером египетская полиция вторглась в его офис в Каире и задержала четырех сотрудников.

МВД Египта пояснило, что были задержаны четверо сотрудников «турецкого информационного электронного комитета», действовавших «под прикрытием исследовательского центра, основанного «Братьями-мусульманами».

Накануне генпрокурор Египта постановил освободить журналистов и административных сотрудников, задержанных в рамках расследования деятельности представительства Anadolu в Каире.

Напомним, в 2013 году в Египте на фоне волны народного недовольства армия Египта отстранила от власти президента страны Мухаммеда Мурси, а движение «Братья-мусульмане» (запрещено в России) было объявлено террористической организацией.





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