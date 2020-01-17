Стали известны подробности исчезновения ребенка под Новосибирском

Найденная в городе Карасуке обезвоженная и замерзшая девочка, по предварительным данным, не возвращалась домой из-за ссоры с родителями, сообщили в управлении СК по Новосибирской области.

В сообщении на сайте СК указывается, что ребенка искали около суток: девочка вышла из музыкальной школы и пропала, после чего Следственный комитет даже возбудил уголовное дело об убийстве. Однако в ночь на пятницу местный охотник, выступивший волонтером, нашел школьницу в подвале одного из общежитий.

В отношении девочки «каких-либо противоправных действий не совершалось», она «не вернулась домой, по предварительным данным, из-за ссоры с родителями».

Подчеркивается, что распространяемая некоторыми СМИ информация о якобы похищении девочки, удержании ее в металлической клетке и насилии «не соответствует действительности».

В поисках ребенка участвовали более 200 человек, в том числе спасатели и волонтеры.

По данным областного Минздрава, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, с переохлаждением и обезвоживанием она находится в реанимации под наблюдением врачей, передает РИА «Новости».

Вскоре ее переведут в общую палату.

Отмечается, что ребенка удалось найти с помощью собаки, которая взяла след.

Ранее в Москве девочку похитили в новогоднюю ночь. 1 января девочка была найдена. Позднее стали известны подробности исчезновения ребенка. В частности, стало известно, что женщина, которая увела ребенка от матери, представлялась родственницей ребенка.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вчера супермодель отмечала 46-летие и большой компании и шумному клубу предпочла тихий семейный ужин в одном из ресторанов Лондона. Компанию имениннице составил ее бойфренд, праправнук Отто фон Бисмарка Николай фон Бисмарк. Пара вместе уже больше четырех лет и, по данным Daily Mail, готовится сыграть свадьбу следующим летом. Также присоединилась к ужину дочь Кейт, 17-летняя Лила Грейс […]