Под Тверью нашли удивительное письмо немецкого солдата 1943 года

Поисковики обнаружили в поселке Эммаус Тверской области удивительное письмо немецкого солдата времен Великой Отечественной войны. Оно датировано 1943 годом, сообщает РИА «ФАН».

Конверт и сама рукопись оказались в идеальном состоянии, что позволило разобрать почерк и перевести послании. Предположительно, его писал офицер Вермахта своей супруге. Эксперты полагают, что оно было частью долгой переписки.

«Дорогая Труда. Только что я получил это письмо от 4. Известие о Маиуэре сильно напугало меня, как, должно быть, и тебя. Да, это очень страшно. Надеюсь, это больше не повторится… Время становится все ужаснее. Из одного ужаса в другой. Сегодня в полдень я получил отчет о сегодняшнем нападении. Впрочем, никаких подробностей. Я узнал только количество машин и время», – таков приблизительный перевод письма.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вчера супермодель отмечала 46-летие и большой компании и шумному клубу предпочла тихий семейный ужин в одном из ресторанов Лондона. Компанию имениннице составил ее бойфренд, праправнук Отто фон Бисмарка Николай фон Бисмарк. Пара вместе уже больше четырех лет и, по данным Daily Mail, готовится сыграть свадьбу следующим летом. Также присоединилась к ужину дочь Кейт, 17-летняя Лила Грейс […]