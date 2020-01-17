Вице-мэра Ярославля задержали за взятку

Чиновник работает в должности с марта 2019 года.
Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев задержали по подозрению в получении взятки, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. Размер взятки он не уточнил.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении чиновника.
Выходец из Подмосковья Ринат Бадаев работает вице-мэром Ярославля с марта 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя мэра Переславля-Залесского по вопросам градостроительства и архитектуры. В Подмосковье Бадаев входил в совет депутатов городского округа Люберцы.
В октябре по подозрению в коррупции задержали главу Новочеркасска Игоря Зюзина. Речь шла о взятке на сумму 2,6 миллионов рублей.
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