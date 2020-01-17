Молодая россиянка умерла от передозировки парацетамола

Она принимала по 6 таблеток лекарства в течение 3 дней.

В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола. У нее было тяжелое поражение печени. Об этом сообщает «Номер один».

По информации издания, девушка принимала парацетамол по шесть таблеток в течение трех дней. Параллельно она употребляла две таблетки аспирина и другие лекарства. Такой режим и привел к смертельному повреждению печени.

В больнице, куда поступила пациентка, рассказали, что она сидела на диете, которая нарушила работу ферментной системы печени. Кроме того, при проведении лабораторных тестов выяснилось, что девушка болела гепатитом B.

Пациентку пытались вылечить медикаментами, которые обезвреживают остатки токсического вещества. Также ей провели детоксикацию, чтобы вывести яды и токсические соединения из крови. Однако интенсивная терапия не помогла, и девушка скончалась.

Врачи напомнили о вреде самолечения и опасности лекарств, разрешенных для безрецептурного отпуска. По словам медиков, даже те препараты, которые рекламируются в СМИ, могут привести к печальным последствиям.

Такими лекарствами являются как парацетамол, так и аспирин – они относятся к группе потенциально токсичных веществ. Если превысить дозу потребления, то в организме начинают проявляться токсичные свойства. Так, максимальная суточная доза парацетамола, разрешенная в России – 4 грамма или 8 таблеток.

В декабре россиянам пообещали снижение цен на жизненно важные лекарства на 15-80%.

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