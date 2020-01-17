Автоновости: Обновленный Mitsubishi Pajero Sport может потерять популярный мотор в России

Росстандарт опубликовал Одобрение типа транспортного средства, которым обзавелся обновленный Mitsubishi Pajero Sport: продажи внедорожника в России должны стартовать в этом году. И вот сюрприз: по ОТТС «Паджеро Спорт» сохранит только один двигатель.

В документе фигурирует лишь одна модификация Pajero Sport – та, что оснащается трехлитровым бензиновым V6. Характеристики двигателя, указанные в ОТТС, и мотора, с которым "Паджеро Спорт" продается сейчас, совпадают – это 209 л.с. и 279 Нм крутящего момента.

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Не изменится, судя по всему, и трансмиссия: будущую новинку сертифицировали все с теми же 8-диапазонным автоматом и полным приводом. А вот дизельного двигателя – четырехцилиндрового агрегата объемом 2,4 л с отдачей в 181 л.с. и 430 Нм – в документе нет.

Между тем, если цена бензинового внедорожника уже сейчас переваливает за 3 миллиона рублей, то дизельную модификацию можно было приобрести куда дешевле: Pajero Sport на "тяжелом топливе" с механической коробкой оценивается на данный момент в 2 449 000 рублей за машину 2019 года выпуска.

Возможно, это обстоятельство и определило востребованность модели. Дизельный Mitsubishi Pajero Sport в середине прошлого года назывался самым популярным дизельным автомобилем России – не только среди внедорожников, но и в целом по рынку, опередив и Toyota Land Cruiser Prado, и Renault Duster.

Российский офис пока не комментирует ситуацию. С другой стороны, не исключено, что разные версии обновленного Pajero Sport проходят процедуру сертификации по отдельности, и внедорожник на "тяжелом топливе" рынок нашей страны все же не покинет. Также вспомним, как выходил на наш рынок нынешний Pajero Sport: сначала появилась бензиновая версия, а уже после нее вышла дизельная.

Подробности ожидаем получить 21 января, когда Mitsubishi проведет для СМИ пресс-конференцию с подведением итогов 2019 года и планами на 2020 год.

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