Стало известно об освобождении боевиков из спецлагерей в Сирии

Сирийские демократические силы за определенную мзду, возможно, выпускают террористов из спецлагерей, Москва проверяет эту информацию, сообщил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров.
«Поступает тревожная информация, мы сейчас ее перепроверяем, о том, что за определенную мзду Силы демократической Сирии (СДС) выпускают бандитов, которые начинают расселяться по другим частям сирийской территории», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Министр напомнил, что РФ давно предупреждала США, «которые имеют влияние на СДС, чтобы боевики, которые содержатся под охраной в лагерях, чтобы они не разбегались». «К сожалению, риск того, что это может произойти, есть», – добавил он.
В прошлом году сообщалось, что американские военнослужащие вывезли из Сирии в Ирак жен боевиков террористической группировки «Исламское государство».
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