Стало известно об освобождении боевиков из спецлагерей в Сирии

17.01.2020, 11:37, Новости дня

Сирийские демократические силы за определенную мзду, возможно, выпускают террористов из спецлагерей, Москва проверяет эту информацию, сообщил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров.

«Поступает тревожная информация, мы сейчас ее перепроверяем, о том, что за определенную мзду Силы демократической Сирии (СДС) выпускают бандитов, которые начинают расселяться по другим частям сирийской территории», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр напомнил, что РФ давно предупреждала США, «которые имеют влияние на СДС, чтобы боевики, которые содержатся под охраной в лагерях, чтобы они не разбегались». «К сожалению, риск того, что это может произойти, есть», – добавил он.

В прошлом году сообщалось, что американские военнослужащие вывезли из Сирии в Ирак жен боевиков террористической группировки «Исламское государство».



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