В Tesla показали дизайн новой модели электрокара

17.01.2020, 11:30, Разное

В компании Tesla показали дизайн совершенно новой модели электрокара, предназначенной для Китая. Транспортное средство планируется также поставлять на глобальный авторынок.
Основатель Tesla Motors Илон Маск неоднократно говорил о своих планах завоевать мировой авторынок своими фирменными электрокарами. Подобное стало возможным после строительства нового завода на территории Китая, где уже выпускается самая доступная версия Model 3. Теперь же в компании разрабатывается ещё более приспособленная для рынка КНР модель небольшого хэтчбека. Именно её начнут поставлять на глобальный авторынок, и наброски дизайна уже доступны для просмотра.

Точная дата премьеры остаётся без комментариев официальных представителей Tesla Motors. Также остаются неизвестными технические характеристики и ценовой сегмент разрабатываемой новинки.



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