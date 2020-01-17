В Tesla показали дизайн новой модели электрокара

В компании Tesla показали дизайн совершенно новой модели электрокара, предназначенной для Китая. Транспортное средство планируется также поставлять на глобальный авторынок.

Основатель Tesla Motors Илон Маск неоднократно говорил о своих планах завоевать мировой авторынок своими фирменными электрокарами. Подобное стало возможным после строительства нового завода на территории Китая, где уже выпускается самая доступная версия Model 3. Теперь же в компании разрабатывается ещё более приспособленная для рынка КНР модель небольшого хэтчбека. Именно её начнут поставлять на глобальный авторынок, и наброски дизайна уже доступны для просмотра.

Точная дата премьеры остаётся без комментариев официальных представителей Tesla Motors. Также остаются неизвестными технические характеристики и ценовой сегмент разрабатываемой новинки.

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