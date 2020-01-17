Ученые: Кошки могут питаться человеческой плотью

Ученые наблюдали за кошками, которые ели человеческую плоть на стрельбище в Колорадо. Результаты исследования опубликованы в Journal of Forensic Science.

В начале эксперимента специалисты увидели двух бездомных животных, запечатленных наружными камерами видеонаблюдения. В указанном месте находилось множество трупов, ранее пожертвованных науке. Первая кошка нашла одно из тел в 2017 году и в течение 35 дней возвращалась к нему. Через время научные сотрудники обнаружили другую особь, выбравшую для себя останки и питавшуюся ими по ночам долгое время. Как отметил менеджер полигона Александр Смит, кошки нашли свой источник еды в виде человеческой плоти.

Хоть стрельбище и огорожено 3-метровым забором, змеи, коты и скунсы могли проникнуть на его территорию под входными воротами. Также исследователи замечали там луговых собак, которым человеческие трупы не были интересны.

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