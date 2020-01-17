Ученые: Кошки могут питаться человеческой плотью

17.01.2020, 11:30, Разное

Ученые наблюдали за кошками, которые ели человеческую плоть на стрельбище в Колорадо. Результаты исследования опубликованы в Journal of Forensic Science.
В начале эксперимента специалисты увидели двух бездомных животных, запечатленных наружными камерами видеонаблюдения. В указанном месте находилось множество трупов, ранее пожертвованных науке. Первая кошка нашла одно из тел в 2017 году и в течение 35 дней возвращалась к нему. Через время научные сотрудники обнаружили другую особь, выбравшую для себя останки и питавшуюся ими по ночам долгое время. Как отметил менеджер полигона Александр Смит, кошки нашли свой источник еды в виде человеческой плоти.

Хоть стрельбище и огорожено 3-метровым забором, змеи, коты и скунсы могли проникнуть на его территорию под входными воротами. Также исследователи замечали там луговых собак, которым человеческие трупы не были интересны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в московском параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили СМИ. «Президент примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится накануне Дня Победы, 8 мая, в Москве», – передает «Интерфакс» со ссылкой на «Азия-Плюс» слова источника в правительстве республики. В аппарате президента Таджикистана […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика