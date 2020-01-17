Новый электрический кроссовер на базе Chevrolet Bolt выйдет в Китае

Американский бренд Chevrolet выпустит новый электрический кроссовер Buick Velite 7.

Данный автомобиль выполнен на платформе от популярного хетчбэка Chevy Bolt. Новинка получит уникальную форму головной оптики, эксклюзивные бампера, а также ряд других особенностей. Вместе с тем дорожный просвет нового кроссовера окажется значительно больше, чем у предшественника. Заявлено, что мощность электрической установки здесь составляет около 174 л.с.

Кроме того, производитель пока не называет уровень запаса хода, который может отразиться на популярности данной модели. В свою очередь, в компании также готовятся к выходу на японском рынке нового спортивного купе Camaro в спецверсии Heritage Edition.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Власти Москвы объявили тендер на поставку оборудования для «системы обработки видео данных в части транспортного сегмента» за 1,9 млрд рублей. В октябре 2019 года юрист и основатель аналитического центра «Этика и технологии» Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск с требованием признать незаконным использование московским правительством технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, однако его отклонили. В […]