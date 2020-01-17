В Раде отменили час вопросов к правительству из-за заявления Гончарука об отставке

17 января в Верховной Раде Украине не будет запланированного часа вопросов к правительству. Об этом во время заседания заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины. Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет согласно тому, как и было обсуждено на согласительм совете – будет министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он ответил на тн вопросы, которые были указаны», – сказал Разумков.
После спикер Рады сообщил, что парламент ушел на перерыв до 10.50.
Утром 17 января Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства».
Решение премьер-министра связанно с публикацией на YouTube-канале «Как обмануть президента» аудиозаписей разговоров, которые якобы состоялись между ним и министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием, а также его заместителем Екатериной Рожковой.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорил, что его фракция не поддерживает идею отставки Гончарука.
Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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