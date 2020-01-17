«АвтоВАЗ» начал поставки «зимней» LADA Vesta

17.01.2020, 11:30, Разное

На рынке появилась «зимняя» версия LADA Vesta от «АвтоВАЗа». Стоимость машины варьируется в пределах 752 тысяч — одного миллиона рублей.
Сотрудники российского производителя создали специальный пакет опций для данного автомобиля под названием Winter. Он включил в себя обогрев руля, лобового стекла и сидений. В экстерьере каких-либо перемен нет, за исключением накладок на пороги и шильдиков. «Сердцем» «зимней» LADA Vesta является 1,66-литровый агрегат с мощностью 113 лошадиных сил, функционирующий совместно с бесступенчатой «автоматикой».

В 2019 году «АвтоВАЗ» продал гораздо больше машин Vesta, чем в 2018 году. Это свидетельствует о большой востребованности седана среди клиентов производителя.



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