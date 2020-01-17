Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq для России

17.01.2020, 11:30, Новости дня

Озвучены комплектации новой модели кроссовера Skoda Karoq, который поступит на российский рынок.

В свою очередь, производитель анонсировал, что первая партия автомобилей поступит к местным дилерам в ближайшие месяцы. Руководство бренда Skoda выразило уверенность в том, что обновленный кроссовер Skoda Karoq сможет завоевать высокое внимание на рынке. Это обосновано тем, что в прежней модификации автомобиль получил прирост продаж на 55 процентов.

Кроме того, новая модель изначально будет продаваться в двух комплектациях — Ambition и Style. Под капотом установлен 1,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Также клиенты смогут приобрести версию с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В базовой комплектации цена кроссовера Skoda Karoq составит 1,5 млн рублей.



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