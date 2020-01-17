Сотрудники ФСБ изъяли у дилеров 66 килограммов наркотиков в Подмосковье

Сотрудники ФСБ России изъяли у наркоторговцев в подмосковном Серпухове около 66 килограммов мефедрона. Запрещенное вещество планировали продавать через «скрытый» сегмент интернета, сообщает РИА «ФАН».
Представители службы сообщили, что правоохранителям удалось задержать с поличным пятерых человек. Среди них были трое граждан России и двое украинцев. Помимо мефедрона у них было изъято более 600 литров жидкости с синтетическими наркотиками, а также лабораторное оборудование и химические вещества. Сообщается, что деятельность преступной группировки контролировалась через интернет.
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