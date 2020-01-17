Братья Джонас пересняли классические фильмы о любви: в главных ролях – Приянка Чопра и Софи Тернер

Джонасы как никто умеют признаваться в любви своим женам. В прошлом марте братья, а также участники одноименной музыкальной группы впервые за 7 лет выпустили клип и, конечно же, сняли в нем своих возлюбленных — актрис Софи Тернер и Приянку Чопру. Сегодня в Сети появилось новое творение Jonas Brothers, и в нем вновь появляются музы братьев.

В основу клипа What A Man Gotta Do легли ключевые сцены из классических американских фильмов о любви. Каждая пара — напомним, братьев трое — разыгрывает свой ромком. Ник Джонас и Приянка Чопра появляются в сцене, посвященной «Рискованному бизнесу». В оригинальной картине Пола Брикмана главные роли исполнили молодые Том Круз и Ребекка Де Морнэй.

Джо Джонас и Софи Тернер разыгрывают эпизод из фильма «Бриолин». Они вошли в роли старшеклассников Дэнни Зуко и Сэнди Олссен, которые в мюзикле 1978 года исполнили Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон.

Кевин Джонас и его супруга Даниэль Йонас осовременили фильм 1989 года «Скажи что-нибудь…» о любви начинающего кикбоксера и отличницы. Там, напомним, в главных ролях блистали Джон Кьюсак и Айони Скай.

Ник Джонас и Приянка Чопра Джо Джонас и Софи ТернерКлип снят на песню из последнего альбома Jonas Brothers — Happiness Begins, который они выпустили в июне 2019 года. Сейчас братья находятся в турне как раз по случаю релиза этой последней пластинки.

Ранее, за день до выхода клипа, братья Джонас сняли пародию на драку Ким и Хлое Кардашьян. Они воссоздали ставшую культовой сцену четырехлетней давности из американского реалити-шоу Keeping Up with Kardashians с участием сестер и опубликовали короткий ролик в Instagram. Он набрал больше миллиона просмотров.

Софи Тернер Джо Джонас

Напомним, Ник, Джо и Кевин Джонасы — родные братья и участники группы Jonas Brothers. Ник женат на модели и актрисе Приянке Чопре с декабря прошлого года. Празднование шло в течение двух недель: сначала в Джодхпуре, потом в Дели и Мумбаи. Это была одна из самых ярких свадебных церемоний 2018-го, остальные можно посмотреть в нашей подборке. Месяц назад пара отметила первую годовщину свадьбы. Джо женат на актрисе Софи Тернер — они сыграли свадьбу во Франции в конце июня прошлого года в поместье Chateau De Tourreau. Причем эта церемония стала уже второй: в первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая, и тогда о радостном событии поклонники пары узнали также благодаря соцсетям — один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Тот обмен кольцами был несколько спонтанным, и потому пара решила устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции. Кевин Джонас Даниэль Йонас

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