Хлое, ты ли это: поклонники не узнают «таящую на глазах» младшую сестру Кардашьян

Всю свою жизнь Хлое Кардашьян приходилось слышать в свой адрес обращения в духе «самая полненькая сестра Кардашьян». Сама такой она себя не считала, но начав сниматься в реалити-шоу, столкнулась с сильнейшим бодишеймингом. Основательно взяться за свою фигуру Хлое решила после рождения дочери в 2018 году. Тренировки 5 раз в неделю и жесткий контроль питания привели к тому, что только за первые три месяца она скинула 15 килограммов. А сейчас выглядит такой подтянутой и стройной, какой не была никогда, — новые фотографии папарацци — очередное тому доказательство.

Ким Кардашьян с сестрой Хлое Долгие годы Хлое упорно боролась с лишним весом, одно время она сидела практически на голодовке, сократив количество потребляемых калорий до 400 в день. Перестать быть жертвой бодишейминга ей удалось сравнительно недавно, накануне встречи с отцом своей дочери Тристаном и долгожданной беременности. О своем опыте преодоления себя она не раз рассказывала в интервью и даже выпустила книгу «Сильные лучше выглядят голыми» (Strong Looks Better Naked). В ней Хлое поделилась секретами достижения красоты тела и силы духа.

Как стало ясно из книги, на пути к своей лучшей версии Хлое пришлось преодолеть немало трудностей, и самой серьезной из них стала алкогольная зависимость. В 2003 году, после того как ее отец, известный адвокат Роберт Кардашьян ушел из жизни, Хлое не смогла справиться с утратой и попыталась найти утешение в алкоголе. Сейчас все проблемы такого рода остались для Хлое позади, и она наслаждается радостями материнства.

Лично я никогда не считала себя пухлой или с избыточной массой тела. О том, что я не соответствую общепринятым параметрам, я узнала, только когда пошла на телевидение, и все сказали: «Тебе надо похудеть». Хлое Кардашьян, 2013 год Не сломиться, объясняет Хлое, ей помогла ее собственная семья, в которой с юных лет прививали уверенность в себе и любовь к собственному телу. Этому теперь она хочет обучить и свою дочь. Так, каждое утро малышки Тру начинается со своеобразного психотренинга.

Мы сидим перед зеркалом, и я говорю: «Я красивая». Она повторяет. Это очень важная часть в воспитании любой девочки — как можно раньше выработать в будущей женщине привычку чувствовать себя уверенной вне зависимости от того, как она выглядит, во что одета, какой у нее рост, вес, объем бедер и груди, какой она национальности,- резюмировала Хлое.

Хлое с дочерью Тру

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Разработчик антивирусов Bitdefender назвал 17 приложений для Android, способствующих очень быстрой разрядке батареи смартфона. В программах эксперты выявили специфический алгоритм, показывающий рекламу. При этом в первые 48 часов после установки приложение показывает баннеры в умеренном количестве, а затем их количество растет. Помимо этого, реклама демонстрируется хаотично, из-за чего встроенные инструменты безопасности Android не могли вычислить […]