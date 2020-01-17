Под Тверью найдено идеально сохранившееся письмо немецкого солдата домой

17.01.2020, 11:21, Разное

На чердаке одного из домов под Тверью найдено идеально сохранившееся письмо немецкого солдата домой. Поисковик-реконструткор Сергей Бауэр считает это немыслимой удачей и огромным везением.
Причина необычности этой находки заключается не только в хорошем состоянии письма. Дело также и в том, что поисковики уже не одну сотню раз осматривали близлежащую территорию на предмет исторических артефактов. Именно поэтому письмо, датируемое 1943 годом, привлекло столько внимания.

В самом послании немецкий солдат, предположительно офицер, информирует своей любимой жене и детям. При этом упоминаются ожесточённые бои и всё новые приказы об атаках и передислокации. «Время становится всё ужаснее. Из одного ужаса в другой. Сегодня я получил отчёт о нападении. Никаких подробностей. Только время и количество машин», — сообщается в письме. Также солдат упоминает, что в победе Германии никто не сомневается, и она неизбежна.

Несмотря на наличие таких военных подробностей, само письмо является больше домашней перепиской супруга с его возлюбленной. Солдат интересуется времяпровождением жены и детей. Также отмечает, что ждёт с нетерпением выпускной церемонии в школе и праздника, который непременно будет по этому случаю. В конце он желает благополучия супруге и её отцу. Остаётся неизвестно, жива ли жена этого солдата, и сам военный, который так и не смог отправить письмо домой.



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