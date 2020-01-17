Медики перечислили шесть продуктов для защиты детского здоровья

Медицинские специалисты назвали шесть продуктов, позволяющих защитить детский организм от различных заболеваний. По словам экспертов, без этих продуктов ребенок рискует заразиться вирусами или иметь ослабленный иммунитет.

Особое внимание уделяется цитрусовым (лимону, апельсинам и т. д.), поскольку они содержат большое количество витамина C, повышающего уровень лейкоцитов, благодаря которым организм становится более устойчивым к воздействию вирусов и бактерий. Также аскорбиновая кислота помогает усваивать кальций и железо.

Медики рекомендуют добавить в рацион детей красный перец, обогащенный бета-каротином, и чеснок. Эти продукты помогают усилить иммунитет и защитить от простудных заболеваний. Кроме того, перец играет важную роль в здоровье глаз и защите кожи от УФ-излучения.

Куриное мясо благодаря наличию витамина B6 помогает организму производить эритроциты, участвующие в обеспечении кислородом клеток организма. Поэтому куриный бульон для детей является одним из самых полезных блюд. При желании в него можно добавить брокколи. Эта овощная культура имеет в своем составе множество витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон.

Главным источником витамина E для детского организма названы орехи. Из-за его нехватки ребенок может столкнуться с нарушением метаболизма и ослаблением иммунитета.

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