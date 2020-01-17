Добрынин выгнал из квартиры 93-летнюю мать

17.01.2020, 11:21, Разное

Александр Добрынин решил избавиться от своей 93-летней матери, выгнав ее из квартиры. Об этом стало известно на передаче «Прямой эфир».
По словам сестры знаменитости Ларисы Стратейчук, прошлым летом с ней вышли на связь незнакомые личности, которые попросили увезти из клиники родительницу. Оказалось, Александр Добрынин не заботился о своей матери, из-за чего родственнице певца пришлось забрать ее в Набережные Челны, где она проживала. Также стало известно, что после этой ситуации исполнитель занялся ремонтом в своем доме, раздав старую мебель и выбросив часть вещей родного человека. В комнате Маргариты Максимовны музыкант установил рояль белоснежного цвета.

Сам 62-летний композитор объяснил свой поступок тем, что мать мешает ему создавать семью. Недавно у Добрынина появилась возлюбленная.



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