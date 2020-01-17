В омском борделе нашли двух школьниц

В Омске обнаружили бордель, вовлекавший в занятие проституцией несовершеннолетних девушек, информирует пресс-служба областного Следственного комитета.

На сайте СК указывается, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех омичей, которые обвиняются в зависимости от роли каждого в преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией», «Организация занятия проституцией», «Разбой», «Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия», «Похищение человека», «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По данным следствия, с 2016 по 2018 годы 22-летний безработный мужчина вместе со своими знакомыми, среди которых была также 25-летняя женщина, организовали бордель.

К занятию проституцией они привлекли 15 девушек, в том числе двух несовершенолетних.

Кроме того, обвиняемые совершили три разбойных нападения, а также похитили знакомого одной из девушек с целью оказания на него психологического воздействия.

Свою вину они признали частично, однако следователи собрали объективные доказательства, на основании которых по уголовному делу утвердили обвинительное заключение. Его уже направили в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая пыталась продать интимные услуги 15-летней девушки.

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