Экипаж «КамАЗ-мастер» выиграл «Дакар-2020» в зачете грузовиков

Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл «Дакар-2020», который впервые проходит в Саудовской Аравии, в классе грузовиков.
В четверг экипаж Каргинова, в который также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов, финишировал на заключительном, 12-м, этапе ралли-марафона, передает РИА «Новости».
Напомним, 10 января экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа ралли-марафона «Дакар».
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