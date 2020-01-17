Вслед за Медведевым: появились сообщения об отставке Лукашенко

В связи с изменениями в высших эшелонах российской власти,

давление на Минск со стороны Москвы по вопросам интеграции должно ослабеть,

считает белорусский политолог Андрей Казакевич. По его мнению, смена

правительства России не окажет серьезного влияния на отношения двух стран.

«Все-таки основные решения принимались не на уровне правительств, а на

уровне президентов», – цитирует эксперта UDF.by.

Политические процессы в России и Казахстане делают запрос на

транзит власти в Белоруссии более актуальным, считают аналитики. Впрочем,

отставки Лукашенко Казакевич в ближайшее время не ожидает.

По мнению эксперта, белорусский лидер будет с этим тянуть.

Лукашенко пытается найти отговорки, чтобы не заниматься вопросами грядущим

транзитом власти, уверен аналитик. «Например, сейчас можно говорить о

внешних рисках в виде вопроса об углубленной интеграции», – полагает Казакевич.

Отставка Медведева должна нас всех научить, что к уходу Лукашенко мемы нужно начинать готовить уже сейчас.

— yauhen fiadotau (@fiadotau) January 15, 2020

Сподвигнуть белорусское руководство на политические реформы

могут чрезвычайные обстоятельства. Уход Лукашенко вероятен в случае серьезных

проблем в экономике республики или общей геополитической ситуации в Восточной

Европе, считают политологи.

В свою очередь глава Центра европейской трансформации Андрей

Егоров уверен: белорусские власти активно продумывают сценарии транзита власти.

Эксперт посетовал, что руководство республики не допускает общество до

обсуждения этих вопросов.

Об отставке Лукашенко заговорили на фоне трудностей в

отношениях Москвы и Минска. Белорусское руководство не соглашается на

предложенные Россией условия интеграции. Наблюдатели не исключают, что Кремль

откажется от поддержки белорусского лидера, если тот решит пойти на новый срок

летом 2020 года.

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