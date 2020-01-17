Зеленский назначил нового руководителя управления СБУ в Хмельницкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области – им стал Игорь Вуив.
«Назначить Вуива Игоря Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области», – говорится в тексте указа, обнародованного на сайте президента Украины 15 января.
27 декабря 2019 года Зеленский уволил с должности начальника управления СБУ в Хмельницкой области Сергея Харченко.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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