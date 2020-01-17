Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport лишился дизеля в России

Японский автогигант Mitsubishi в скором времени начнет продажи в РФ рестайлингового внедорожника Mitsubishi Pajero Sport.

В Росстандарте уже появились подробности о готовящейся новинке для российского рынка. Автомобиль поступит в продажу с 3-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 209 л.с. мощности. Кроме того, данный автомобиль поставляется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Напомним, в остальных странах в продаже доступна также модификация с 2,4-литровым дизельным агрегатом, выдающим 181 л.с. мощности.

Напомним, в настоящее время в РФ продается актуальная версия, которая имеет дизельный мотор и шестиступенчатую механическую трансмиссию. Сборкой внедорожника Pajero Sport занимаются на местной площадке в Калуге.

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