В Госдуме 20 января рассмотрят проект о должности зампредседателя Совбеза

Совет Госдумы на заседании 20 января в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении должности зампредседателя Совета безопасности, сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя нижней палаты Вячеслава Володина.
«Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке», – приводятся в сообщении слова Володина, передает РИА «Новости».
В среду Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, после президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.
В четверг президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя.
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