Мнение: Потери на базе Айн-аль-Ассад

Согласно информации CNN (первоисточником которой выступает портал Defence One ссылающийся на анонимные источники в Пентагоне), Пентагон официально врал, когда заявлял, что при атаке Ирана на американскую базу Айн-аль-Ассад никто не пострадал https://news.liga.net/world/news/voennye-ssha-znali-ob-atake-na-bazu-v-irake—cnn. Как минимум 11 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести (указывается. что в основном это последствия контузии), после чего пострадавших вывозили на лечение в Кувейт и Германию. Соответственно, косвенно подтвердилась информация иранских источников о том, что вскоре после ударов иранских баллистических ракет, с территории базы экстренно вывозили пострадавших вертолетами. Также как до этого на некоторых кадрах снятых на авиабазе, были замечены фрагменты уничтоженных вертолетов, которые упоминал в свое рассказе датский сержант.

Также стоит отметить свидетельство http://french.almanar.com.lb/1617266 отца одного из солдат, который не выходил на связь после иранского удара по базе.

«Я отец единственного сына. Во время иранского баллистического удара против Айн Асада он был там. Он мой единственный сын, и у меня нет новостей от него там в Ираке. Почему никто не дает мне ответа на то, что на самом деле произошло », — сказала Элин Элинор во время телефонного звонка на американский телеканал C. SPAN в рамках программы под названием Washington Journal.

«Американские СМИ сообщают, что в иранской баллистической бомбардировке Айн-Асада не было жертв, но мой сын не отвечал по телефону в течение недели и не отвечал на мои звонки. Я не знаю, жив он или мертв », — добавил он, плача. «Пусть Бог проклянет Трампа», — сказал он.

Также сообщается. что на момент удара по базе Айн-аль-Ассад, она прикрывалась с воздуха 6 самолетами F-35 и 6 БПЛА.

Системы РЭБ КСИР осуществляли в момент удара подавление радиолокационных систем на базе.

Одновременно с этим иранские источники заявляют https://twitter.com/IranViewer/status/1217866675166597122 (ссылаясь на КСИР), что в ходе удара был уничтожен конвертоплан "Оспрей", вертолеты "БлэкХок" и "Чинук", дроны MQ-1, 1 грузовой самолет и 1 топливозаправщик. При этом сами удары по американской базе снимались иранскими дронами и у КСИР есть запись ударов.

При этом по сети гуляет вот такой документ, где утверждается, что суммарные потери после удара Ирана по Айн-аль-Ассад составили 285 человек, 15 вертолетов, 2 транспортных самолета и 3 дрона. Сильно разрушены командный центр, 3 ангара, 3 баррака и 10 тентованных объектов, повреждена башня летного контроля и взлетно-посадочная полоса.

Пентагон не комментировал данную бумагу.

Подлинность ее на 100% не установлена и надо делать поправку на то, что она может являться плодом идущей в регионе информационной войны.

В общем, вопрос потерь США на базе "Айн-аль-Ассад" очевидно требует уточнения, так как Пентагон очевидно поймали на сокрытии потерь и ущерба. Вопрос в том, о чем еще умолчал Пентагон и насколько соответствуют истине другие иранские утверждения о достижениях баллистических ракет.

Источник: Colonel Cassad

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