Дорофеева снялась топлес

Участница дуэта «Время и стекло» Надя Дорофеева поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена топлес. Она сидит в шезлонге, прикрыв голую грудь книгой.

«НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», – написала она название книги, которую читает на отдыхе.

Это произведение относится к литературе по саморазвитию и жизненной мотивации.

Дорофеева сейчас находится в Доминиканской Республике.

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НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед *

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 16 Янв 2020 в 4:40 PST

Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИК, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте «Время и стекло».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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