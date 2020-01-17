Премьер Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и подал его на рассмотрение в офис президента Владимира Зеленского.
«Я пришел на должность выполнять программу президента. Он
является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы
убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», – написал Гончарук на своей странице в фейсбук в пятницу утром.
Офис президента Украины подтвердил, что получил заявление Гончарука. По данным пресс-службы, его еще не рассмотрели.
Гончарук подает в отставку на фоне скандала с накануне опубликованными записями прослушки. Ранее 15 января в интернет попала запись разговора предположительно премьер-министра Гончарука с заместителем председателя Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой перед встречей с Зеленским.
На аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит, что он «полный профан в экономике». Он также раскритиковал президента Зеленского за его неподкованность в экономических вопросах.
«У Зеленского есть очень примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась, аномально. Он ищет ответ на этот вопрос, у него нет ответа на этот вопрос», – говорит челоовек с голосом, похожим на голос Гончарука.
В пресс-службе Национального банка отказались комментировать информацию о записи.
Как отмечает издание «Украинская правда», согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке правительства нельзя рассматривать в течение года с момента утверждения программы деятельности Кабмина. Таким образом, правительство Гончарука имеет иммунитет до октября 2020 года.
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