Премьер Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и подал его на рассмотрение в офис президента Владимира Зеленского.

«Я пришел на должность выполнять программу президента. Он

является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы

убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», – написал Гончарук на своей странице в фейсбук в пятницу утром.

Офис президента Украины подтвердил, что получил заявление Гончарука. По данным пресс-службы, его еще не рассмотрели.

Гончарук подает в отставку на фоне скандала с накануне опубликованными записями прослушки. Ранее 15 января в интернет попала запись разговора предположительно премьер-министра Гончарука с заместителем председателя Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой перед встречей с Зеленским.

На аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит, что он «полный профан в экономике». Он также раскритиковал президента Зеленского за его неподкованность в экономических вопросах.

«У Зеленского есть очень примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась, аномально. Он ищет ответ на этот вопрос, у него нет ответа на этот вопрос», – говорит челоовек с голосом, похожим на голос Гончарука.

В пресс-службе Национального банка отказались комментировать информацию о записи.

Как отмечает издание «Украинская правда», согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке правительства нельзя рассматривать в течение года с момента утверждения программы деятельности Кабмина. Таким образом, правительство Гончарука имеет иммунитет до октября 2020 года.

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