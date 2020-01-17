Мнение: Телефонный террор

17.01.2020, 11:05, Разное

"Фонтанка" сообщает о том, что масштаб телефонного терроризма принимает беспрецедентый размер. Вчера сообщения о минированиях в Петербурге всего лишь за один день коснулись 1700 с лишним объектов. С учетом масштаба не везде даже стали объявлять эвакуацию, но все равно число выведенных людей составило более 40 тысяч. На осмотр территории было брошено порядка 700 полицейских.

Беспомощность спецслужб в деле поимки террористов связана, скорее, с тем, что ФСБ категорически не желает считать это актом террора, хотя эффект и экономические потери от подобных эвакуаций не просто сопоставим, а очевидно превосходит любой террористический акт. Правда, атмосферы страха уже точно нет, учитывая, что руководители "заминированных" учреждений все чаще не эвакуируют людей, но тем не менее. А МВД, на которое в таком случае приходится кивать, просто не имеет инструментов для борьбы с этим видом "хулиганства". Это не дети, звонящие с папиного телефона о заложенной бомбе, чтобы не идти на контрольную.

Логику ФСБ понять можно — их статистика тогда рухнет просто в Марианскую впадину, поэтому лучше делать вид, что это не их вопрос, а потому какие претензии?

Источник: Эль Мюрид



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