Американскую НКО обвинили в вовлечении Грузии в «глобальную гражданскую войну»

Власти Грузии выразили открытое недовольство деятельностью в стране Национально-демократического института США (NDI), регулярные опросы которого отличаются неточностями и трактуются как поддержка оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе провел переговоры с главой офиса Лорой Торнтон, отметив после них, что диалог был «продолжительным и откровенным».
По его словам, дискуссии продолжатся, так как «есть вопросы, а исчерпывающих ответов нет».
Как отметил Мамука Мдинарадзе, необходимо, чтобы исследования института были более объективными.
В Грузии традиционно эмоционально воспринимают данные опросов этого института, а также другой американской организации – Международного республиканского института (IRI). Осенью в стране пройдут выборы в парламент, поэтому рейтинги правящей партии и оппозиции, оглашаемые американскими организациями, воспринимаются как позиция Вашингтона.
Вице-спикер напомнил, что в 2012 году, когда выборы выиграла «Грузинская мечта» с показателем в 54%, NDI прогнозировал для нее всего лишь 18%. Аналогичные существенные нестыковки были затем во всех иных опросах института, что вызывает претензии к методологии. Также считается, что опросы проводит по заказу NDI компания, близкая к сторонникам экс-президента Михаила Саакашвили.
Накануне в рейтингах «Грузинская мечта» получила 19%, а оппозиционное «Единое национальное движение» – партия Саакашвили – 13%.
Данной теме была посвящена и передача на телеканале PosTV с участием известного социолога Валериана Горгиладзе. Он сказал, что Лора Торнтон, которая «открыто критикует президента США Дональда Трампа, называет его фашистом, фактически вовлекает Грузию в глобальную гражданскую войну консерваторов и либералов».
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